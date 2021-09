BAŞKANIMIZ, SAKARYA CADDESİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

ADIYAMAN (Habermetre) - Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Sakarya Caddesi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Sakarya Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Cadde üzerinde işyerlerine tek tek girerek esnafla sohbet eden Başkanımız, Adıyaman Beleidyesi tarafından caddede ve il genelinde sürüdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda kısa bir açıklama yapan Başkanımız, "Partili, partisiz ayrım yapmadan her kesimden vatandaşımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de Sakarya yani dieğr adıyla Harhar caddesindeki esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelip, sorunlarını yerinde gördük. İnşallah ortak bir akılla kentimizin her noktasındaki sorunları hep birlikte çözeceğiz. Bunun için her daim halkımızla iç içeyiz" diye konuştu.

