BAŞKANIMIZ PEKMEZCİ'DEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETLERİ

BAYBURT (Habermetre) - Hükmü PEKMEZCİBelediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kentteki çeşitli okullara ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlayan Başkanımız Pekmezci daha sonra Bayburt Lisesi, Bayburt Ortaokulu, Şair Zihni İlkokulu ve Kızılay Nazlı Şentürk Ana Okulu'nu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile bir süre sohbet eden Başkanımız Hükmü Pekmezci, eğitim camiasının öğretmenler gününü tebrik etti. Daha sonra okul ziyaretlerine başlayan Başkanımız Pekmezci buralarda Bayburt Lisesi Müdürü Halil İbrahim Arslan, Bayburt Ortaokulu Müdürü Mahir Pamukçu, Şair Zihni İlkokulu Müdürü Enver Dağtekin, Kızılay Nazlı Şentürk Ana Okulu Müdürü Serap Şeker ve bu okullarda görevli öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Başkanımız, kendisinin de bir öğretmen olduğunu ifade ederek, yıllarca hizmet ettiği bu camianın bir parçası olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu söyledi. Kendilerinin görev yaptıkları zamanlardan bahseden Başkanımız Pekmezci genç öğretmenlere tecrübelerini anlattı. Ziyaret esnasında öğretmenlere Bayburt Belediyesi'nden bir istekleri olup olmadığını soran Başkanımız, gelen talepleri not aldı. Başkanımız Pekmezci daha sonra öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak ziyaretlerini sonlandırdı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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