BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZ HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN

?Çatalca'mızda göreve geldiği günden bugüne ilçemize tarihi projeler kazandıran Başkanımız Mesut ÜNER, aynı zamanda ilçemizin kronik sorunlarının üstüne kararlılıkla gitmeye devam ediyor. Bu anlamda Başkanımız Mesut ÜNER'in bu seferki çalışma gündemi ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları oldu.

Nihayete eren kentsel dönüşüm çalışmaları olumlu sonuç vermeye başladı ve Ferhatpaşa mahallemiz İmam Sırrı PEKŞEN sokakta da kentsel dönüşüm çalışmalarımız başladı ve bina yıkımları gerçekleşti. Yapılan çalışmalardan mahalle halkımız oldukça memnun kaldı. Deprem kuşağında olan ülkemizde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, sadece mahalle halkımızdan değil tüm Çatalca halkımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılık buldu.

Yapılan kentsel dönüşüm yıkımları şantiyelerinde bizzat bulunan ve yapılan yıkımlar sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "1/1000 ölçekli Çatalca merkez ve yakın çevresi revizyon uygulama İmar planı notu değişikliğiyle, uygulama planı kapsamında en az iki veya daha çok parselin birleşmesiyle 1001 m² ve üzerinde oluşan imar parselinde meri plandaki taban alanlarının %25'i oranında arttırılacaktır. Bu kapsam çerçevesinde plan notundan ilk yararlanacak olan kentsel dönüşüm sahibi vatandaşlarımız Ferhatpaşa mahallemiz İmam Sırrı PEKŞEN sokaktaki binaların yıkımı gerçekleşti ve kentsel dönüşüm süreci başladı. Çatalca halkımızın tüm sorunlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm süreci ilçBe halkımıza hayırlı olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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