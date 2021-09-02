BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'E KAHRAMAN GAZİLERİMİZDEN ZİYARET

Bölgemizdeki bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanlarımız ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Bugünlerimizi borçlu olduğumuz, vatan ve bayrak için canlarını hiçe sayan gazilerimizi misafir etmenin sevincini ve gururunu yaşadık.

Bölgemizdeki bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanlarımız ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Bugünlerimizi borçlu olduğumuz, vatan ve bayrak için canlarını hiçe sayan gazilerimizi misafir etmenin sevincini ve gururunu yaşadık. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çatalca Şubesi Başkanı Fethi Kansu, Silivri Şubesi Başkanı Adnan Gürcan, Avcılar Şubesi Başkanı Nurettin Ağaoğlu ve Avcılar Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Armağan ile Haluk Benlier'i ilçemizde misafir etmenin sevincini ve gururunu yaşadık. Bugünlerimizi borçlu olduğumuz, vatan ve bayrak için canlarını hiçe sayan Gazilerimizle faydalı istişarelerde bulunduk. Kahraman Gazilerimizin dün yanlarında olduk, yarınlarda da asla yalnız bırakmayacağız. Türkiye'mizdeki şehirlerimizde bulunan Şehit kabirlerinden getirilen topraklar, bugüne kadar tarafıma verilen en anlamlı ve unutulmaz bir armağandı. Sizlere minnettarız. Yürekten teşekkürler. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre