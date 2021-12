BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN EN ÖZEL ETKİNLİK

Başkanımız Mesut ÜNER göreve geldiği günden bugüne Çatalca'mız, sadece ilçemiz tarihine geçen hizmetlerle değil, özel gün ve haftalarda gerçekleşen muhteşem etkinliklerle de bu aralar adından fazlasıyla söz ettirmeye devam ediyor. Her yıl 3 Aralık günü kutlanan "Dünya Engelliler Günü" Çatalca'mızda çok özel etkinliklerle kutlandı.

Çatalca'mızda engelliler günü etkinlikleri, 3 Aralık günü Kayra Özel Eğitim Merkezimiz, Kaymakamlık Engelliler Merkezimiz ve Çatalca Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz ziyaret edilerek, güne özel hediyelerin takdim edilmesi ve pasta kesilmesiyle başladı. Sonrasında Çatalca Belediyemiz Nazım ÖZBAY Kültür Merkezimiz fuaye salonumuzda özel birey çocuklar ve ailelerinin katılımıyla, Başkanımız Mesut ÜNER'in talimatıyla Çatalca Belediyesi Kültür Etkinlikleri Müdürlüğümüz tarafından organize edilen eğlence programımız gerçekleşti. Eğlence programımız oldukça renkli ve eğlenceli geçti. Etkinlik programımızda kukla gösterileri, palyaçolar ve maskotlar, özel birey çocuklar ve ailelerine unutulmaz neşeli bir o kadarda eğlenceli bir gün yaşattı. Program sonunda özel birey çocuklar ve aileleri Başkanımız Mesut ÜNER'e teşekkür edip günün anısına kendisiyle fotoğraf çektirirken, Başkanımız Mesut ÜNER'in özel birey çocuklar ve ailelerinin eğlencelerine ve neşelerine şahit olmasından duyduğu mutluluk gözlerinden okunuyordu.

Keyifli ve eğlenceli geçen etkinlik programları sonrasında açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Çatalca'mızda sadece "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında değil, özel birey kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Göreve gelir gelmez Çatalca'mızda özel birey kardeşlerimizin ve ailelerine özel eğitim merkezimizi kazandırdık. An itibariyle özel eğitim merkezimizde fizik tedavinden, psikolojik danışmanlığa ve özel eğitim merkezimize ulaşım için özel tahsis ettiğimiz araçlara kadar her türlü imkanı sağladık. Özel eğitim merkezimizin bahçesine özel kardeşlerimize özel engelsiz parkta hazırladık ve hizmetlerine sunduk. Bugünde özel kardeşlerimize çok özel bir etkinlik düzenledik. Özel kardeşlerimin ve ailelerinin neşesine ve eğlencesine şahit olmanın neşesi ve sevinci anlatılmaz yaşanır. Sadece 3 Aralık'ta değil, her gün özel birey kardeşlerimizin ve ailelerinin yüzünden gülüşlerinin eksik olmaması için gece-gündüz demeden çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Hasılı özel birey kardeşlerim ve aileleri Çatalca'mızda asla yalnız yürümeyecek. " dedi.

