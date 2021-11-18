BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: BUGÜNLERİMİZİ KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ

Birinci Balkan Savaşı sırasında Çatalca'mıza kadar ulaşan düşman kuvvetlerine karşı kahramanca mücadele edip, vatan ve bayrak uğruna şehit olan Alaiye Taburunun 657 kahraman Mehmetçiği, şehadet yıl dönümlerinde cumhuriyet meydanımızda başlayan tören programlarıyla anıldı.

ANMA PROGRAMLARIMIZIN İLK DURAĞI CUMHURİYET MEYDANIMIZ OLDU

Çatalca Cumhuriyet meydanımızdaki tören programı, Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün manevi huzurunda saygı duruşu ve istiklal marşının ardından çelenk sunulmasıyla başladı. Cumhuriyet meydanındaki protokol konuşmalarının ardından, Çatalca'lı bayrak şairi merhum Arif Nihat ASYA'nın "Bayrak" şiiri meydanda anma programına katılan ilçe protokolümüz ve halkımızda duygusal anlar yaşattı. Cumhuriyet meydanımızdaki anma programlarının son bölümünde Çatalca Müftümüz Mehmet ÇELEBİ tarafından tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

KONFERANS ve FOTOĞRAF SERGİMİZE KATILIM YOĞUNDU

Cumhuriyet meydanımızda son bulan anma programlarının ardından, Çatalca Belediyesi Nazım ÖZBAY Kültür Merkezimizde "Balkan Savaşları, Göçler ve Sonrasında Çatalca" adlı konferans ve fotoğraf sergisi ilçe halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tarihçi yazarlar Kasım BOLAT ve H. Yıldırım AĞANOĞLU'nun konuşmacı olarak katılım sağladığı konferans katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Fuaye alanımızdaki tarihsel içerikli fotoğraflar, katılımcıları adeta büyüledi.

BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: VATAN SİZE MİNNETTAR

Çatalca'mızda gün boyunca devam eden Alaiye şehitleri anma programlarımız sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Bugün dünya şehri İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Çatalca'mızda hür ve bağımsız olarak nefes alıyorsak, bunu kahraman şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Bugünde, bugünlerimizi borçlu olduğumuz 657 kahraman Alaiye şehidimizi yoğun bir program akışıyla andık. Önce cumhuriyet meydanımızda sonra Nazım ÖZBAY Kültür Merkezimizde anma programlarımıza halkımızla birlikte katılım sağladık. Zira vatanımız ve bayrağımız için canını hiçe sayan tüm kahraman şehidimiz için ne yapsak azdır ve yetmez. Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve edebiyete irtihal etmiş gazilerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Vatan size minnettar. " dedi

#BirlikteÇatalcayız

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