BAŞKANIMIZ, MERCAN ANA HABER'DE SU TASARRUFU KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNDU
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BAŞKANIMIZ, MERCAN ANA HABER'DE SU TASARRUFU KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNDU

BAŞKANIMIZ, MERCAN ANA HABER'DE SU TASARRUFU KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNDU
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Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Mercan TV Ana Haber'e konuk olarak, su tasarrufu konusunda çağrıda bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Mercan TV Ana Haber'e konuk olarak, su tasarrufu konusunda çağrıda bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Mercan TV Ana Haber programına konuk oldu.

Nazım Keleş'in sunduğu programda su sorunu ve su tasarrufu konusunda bilgiler veren Başkanımız, son 50 yılın en sıcak ve en kurak yılını geçirdiklerini söyleyerek, kuraklığın ciddi bir şekilde söz konusu olduğunu dile getirdi. Başkanımız yaptığı açıklamada, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bu kuraklık çok daha belirgin… Bu yüzden mümkün mertebe bir taraftan su kaynaklarının iyi kullanılması, diğer taraftan da tasarruf noktasında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Adıyaman Belediyesi olarak bu süreçte mevcut kaynaklarımızı en doğru şekilde nasıl kullanabilirizin derdindeyiz. Bu anlamda, Gürlevik İsale Hattını tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık 8 Milyon Euro'luk bu yatırıma başlandı ve inşallah hızlı bir şekilde devam edecek. Tabi bu tek başına yetmez, bunun yanında şehrin suyunu sağlayacak olan Koçali Barajı'nın hızlandırılması için de Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere durumu ilettik. Sağ olsunlar gerekli talimatlar verildi. Diğer taraftan da şehir şebeke suyu hattının yenilenmesi için geçen hafta yaklaşık 400 milyon TL'lik bir protokol imzaladık. Bu şunun için önemli; Mevcut kaynaklarımızdan gelen sularda ciddi bir kaçak söz konusu, bu kaçakların kaynağı da eskiyen ve kırılan yer altı şebekesidir. Bundan dolayı şebekenin baştan sona yenilenmesi gerekiyor" diye bilgi verdi" dedi.

DÜNYADA 1 MİLYAR İNSAN İÇME SUYUNA HASRET

Konuşmasına "Dünyada 1 milyar insan içme suyuna, 2 milyar insan da temiz suya hasret" diyerek devam eden ve suyun önemine dikkat çeken Başkanımız, sözlerini şöyle tamamladı: "Kuraklığa doğru giden bu süreçte ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Özellikle park-bahçe sulaması, halı-araç yıkaması durumunda şebeke sularını kullanmamalarını rica ediyoruz. Bu su hepimizin ve bu suya hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Şu an çok şükür idare ediyoruz ama yarın yada sonraki günlerde nasıl bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak bu tedbirlere katkı sunmak amacıyla 6 kişilik bir ailenin mevcut kullanabileceği su noktasında yüzde 35'lik bir indirim yaptık. Yani 15 tona kadar kullanılan sular için yüzde 35 indirim uyguluyoruz. Bu da vatandaşlarımızın ne kadar az su tüketirlerse faturalarını çok daha fazla indirimli ödeyecekleri anlamına geliyor. Eğer düzgün bir şekilde kullanırsak, tasarrufa dikkat edersek suyumuz bize yeter ama aksi durumunda hep birlikte sıkıntı yaşarız. "

Başkanımız, program sonunda Mercan TV ailesine ve izleyicilere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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