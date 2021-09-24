BAŞKANIMIZ MAHALLE VE ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKANIMIZ MAHALLE VE ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKANIMIZ MAHALLE VE ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

ADIYAMAN (Habermetre) - Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şehrin merkezi mahallelerinden olan Musalla ve Eskisaray mahallelerinde esnafları ziyaret ederek sıkıntı, talep ve önerilerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkanımız, Musalla ve Eskisaray mahallelerinde yaptığı esnaf ziyaretinde vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, Belediyemiz tarafından yapılaması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkanımız şunları dile getirdi: "Musalla ve Eskisaray mahallelerimizdeki esnafını ziyaret edip, sorunlarını dinledik. Adıyaman'ımız için birlik ve beraberlik ruhuyla neler yapabileceğimizi konuştuk. Kısa sürede çözülebilecek sorunları tespit edip, yerinde çözmeye çalıştık. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan esnafımıza teşekkür ediyor, tüm ekiplerimizle birlikte, gece-gündüz demeden Adıyaman'ımız için çalışmaya devam edeceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. "

Ziyaretler kapsamında Eskisaray Mahallesi'nde bulunan Özel Gözde Hastanesi'ni de ziyaret eden Başkanımız, hastanede yatan hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop
Magazin İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Kemal Kılıçdaroğlu Murat Kurum Şans Oyunları Acun Ilıcalı Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞKANIMIZ MAHALLE VE ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:06:35. #1.12#