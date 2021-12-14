Başkanımız Kerim Vuraldan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

Başkanımız Kerim Vuraldan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret01-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Brezilya'da gerçekleştirilecek 24. Deaflympics Yaz Oyunları öncesinde Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve diğer engelli spor federasyon başkanları ile TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bir araya geldi. Toplantıda önümüzdeki dönemde İşitme Engelliler Futbol Liglerinin sorunsuz ve profesyonelce yürütülmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Yeni dönemde Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığına seçilen Kerim Vural toplantıda Kadın Futboluna ne kadar önem verdiğinin ve bu konuyla ilgili çalışmalarının altını çizerek TFF Başkanı Nihat Özdemir nezdinde tüm federasyon yetkililerine maddi ve manevi destekleri için teşekkürlerini iletti. TFF Yetkilileri ve Başkan Kerim Vural 24. Deaflympics Yaz Oyunları ve İşitme Engelliler Kadın Futbolu konusundaki çalışmalar sebebiyle bundan sonra daha güçlü bir işbirliği içinde olacakları konusunda antant kaldılar. TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem düzenlenen törenle, TFF'nin ana sponsoru Nike tarafından temin edilen malzemeleri teslim ederken TİESF Başkanı Kerim Vural İşitme Engelliler Spor camiası adına hediyelerini takdim etti. Bunu beğen Açıklaması

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