BAŞKANIMIZ, KENT KONSEYİ YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ
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BAŞKANIMIZ, KENT KONSEYİ YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKANIMIZ, KENT KONSEYİ YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Her fırsatta STK'larla bir araya gelerek Adıyaman ile ilgili istişarelerde bulunup, her kesimin görüş ve önerilerini alan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, bu kez Adıyaman Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek, Adıyaman hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Keleş Konağı'nda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın yanı sıra Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Konseyi tarafından gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu üyelerinin önerilerini dinleyen Başkanımız, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, "Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Kadın ve Gençlik Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldik. Oldukça verimli geçen toplantıda Adıyaman'ımızın gelişiminde kente dair katkı sunulacak konularda istişarelerde ve değerlendirmelerde bulunduk. Adıyaman için her zaman elini taşın altına koyan Kent Konseyi Yönetimine görüş ve önerilerinden doalyı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel de toplantı sonunda yaptığı konuşmada, şehrin geleceğiyle ilgili görüş ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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