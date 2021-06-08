Başkanımız, Kadın ve Gençlik Merkezini Ziyaret Etti
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Başkanımız, Kadın ve Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

Başkanımız, Kadın ve Gençlik Merkezini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kap Cami Mahallesindeki Kadın ve Gençlik Merkezlerini ziyaret eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, kursiyerler tarafından yapılan çalışmaları inceledi.

Kap Cami Mahallesindeki Kadın ve Gençlik Merkezlerini ziyaret eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, kursiyerler tarafından yapılan çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Belediyemiz tarafından Kap Cami Mahallesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek, kursiyerler tarafından yapılan çalışmaları inceledi.

Kadın ve Gençlik Merkezlerimizdeki kurslara katılan kadınların yapığı el emeği, göz nuru çalışmaları tek tek inceleyen Başkanımız, eserlerin ortaya çıkmasında büyük emek ortaya koyan kurs hocalarını ve kursiyerleri tebrik etti.

Ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkanımız, "Kadın ve Gençlik Merkezlerimizi ziyaret ederek kursiyerlerimizin yaptığı çalışmaları inceleme şansı bulduk. Birbirinden güzel eserler ortaya çıkmış, tüm hocalarımızı ve kursiyerlerimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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