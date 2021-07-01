Başkanımız, Gençlik Merkezi İnşaat Alanında İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarının bulunduğu alana yapılması planlanan Gençlik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarının bulunduğu alana yapılması planlanan Gençlik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın gayretleriyle Adıyaman'a kazandırılacak olan önemli eserlerden birisi olan Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nin inşaat alanında incelemelerde bulunarak, projenin tüm şehre ve özellikle de gençlere hayırlı olmasını diledi.

İncelemeler sırasında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkanımız, geçtiğimiz yıl AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e yaptıkları ziyarette Adıyaman Belediyesi tarafından üzerinde çalışılan sportif projeler hakkında bilgiler verip, destek istediklerini ve bu taleplerine olumlu yanıt alarak Spor Toto Teşkilatı tarafından Adıyaman'a, içerisinde 15 mahalleye 15 sentetik çim saha ile bir Gençlik Merkezi'nin bulunduğu yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırım sözü verildiğini belirterek, bu yatırımın bir parçası olan Gençlik Merkezi'nin çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Geçen yıl yaz aylarından itibaren 15 mahalleye 15 sentetik çim sahanın yapımına başladıklarını ve büyük çoğunluğunun gençlerin hizmetin açıldığını da sözlerine ekleyen Başkanımız, semt sahalarının yanında; Bahçelievler Mahallesi'ndeki eski Şire Pazarı'nın yerine yapılacak olan ve toplam 2 bin 300 metrekare kapalı alanda, içerisinde meslek edindirme kurslarının, dene-yap atölyelerinin, kütüphanenin, okuma salonunun ve konferans salonunun yer alacağı Gençlik Merkezi'nin de çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre