BAŞKANIMIZ, ESKİ BESNİ CADDESİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Eski Besni Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek sıkıntı, talep ve önerilerini dinledi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Eski Besni Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek sıkıntı, talep ve önerilerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarıyla yakından ilgilenip, halkla iç içe olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Eski Besni Caddesi esnafını da ziyaret ederek, Belediyemiz tarafından yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eski Besni Caddesi'ndeki esnafların dükkanına tek tek girerek hem onların, hem de vatandaşın görüş ve önerilerini dinleyen Başkanımız, özellikle cadde üzerinde sürdürülen altyapı ve üst yapı çalışmaları hakkında esnafın görüşlerini aldı.

Başkanımızı her fırsatta aralarında görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden cadde esnafı ise bu duyarlılığından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre