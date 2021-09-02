BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: YENİ ADLİ YIL HAYIRLI OLSUN!

Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, 20121-22 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, 20121-22 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkanımız Ekicioğlu mesajında, "Hakimi, avukatı, savcısı ile hukuk dünyamıza, saygın ve seçkin yüksek yargı kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, üyelerine, adli yılda hukukun egemen olması için çaba harcayacak olanlarla, ülkemizin en ücra yerlerinde bile görev yapan adalet dünyamızın çalışanlarına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hukukun üstünlüğü ilkesiyle görevini yerine getiren hakim, savcı ve avukatlarımız ile tüm adli personelin yeni adli yılını kutluyor ve eşitlikçi, adaletli bir yargı sisteminin hüküm süreceği bir yıl diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre