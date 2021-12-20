BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU, CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI'NA KATILDI

KAYSERİ (Habermetre) - Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, 17-19 Aralık tarihleri arasında Kayseri'de düzenlen CHP Belediye Başkanları Çalıştayına katıldıCHP Belediye Başkanları Çalıştayı, 17-19 Aralık tarihleri arasında Kayseri'de düzenlendi. Çalıştayda belediyelerin bugüne kadar yaptığı çalışmalar değerlendirildi, önümüzdeki sürecin yol haritası belirlendi. Başkanımız Ekicioğlu, çalıştayla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "5. Belediye Başkanları Çalıştayı, 17 Aralık Cuma günü başladı. Belediye başkanları olarak gruplar halinde Kayseri'nin 16 ilçesinde sahaya çıktık, esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledik ve çözüm önerilerini aktardı. Cuma günü ayrıca Kayseri'de 12 yıl belediye başkanlığı yapan ve "efsane belediye başkanı olarak anılan" Niyazi Bahçecioğlu'nun kabri ve ailesini de ziyaret ettik. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye siyasi tarihine de çok önemli bir not düşmüş oluyoruz. CHP'li Belediyelerin çok kısıtlı bütçe ve engellemelere rağmen nasıl çalıştıklarını ve projeler oluşturduklarını da paylaşma fırsatı bulduk. "Başkanımız Ekicioğlu, Kayseri'deki çalıştayta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kırşehir'de kurmayı planladıkları tarımsal sanayiyi geliştirme projesi kapsamında Farbel Boya'nın yeriyle ilgili görüşerek plan ve programla ilgili düşüncelerini aktardı.

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