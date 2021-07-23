BAŞKANIMIZ, CUMHURBAŞKANIMIZ İLE VİDEO KONFERANS YOLUYLA BAYRAMLAŞTI
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BAŞKANIMIZ, CUMHURBAŞKANIMIZ İLE VİDEO KONFERANS YOLUYLA BAYRAMLAŞTI

BAŞKANIMIZ, CUMHURBAŞKANIMIZ İLE VİDEO KONFERANS YOLUYLA BAYRAMLAŞTI
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile Kurban Bayramı dolayısıyla bir video konferans görüşmesi gerçekleştirerek tüm Adıyamanlılar adına Başkanımızın bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile Kurban Bayramı dolayısıyla bir video konferans görüşmesi gerçekleştirerek tüm Adıyamanlılar adına Başkanımızın bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Oldukça sıcak geçen görüşmede tüm Adıyamanlılar adına Başkanımızın bayramını kutlayan Cumhurbaşkanımız, Başkanımızdan tüm Adıyamanlılara selamlarını iletmesini istedi.

Görüşme sonunda kısa bir bilgi veren Belediye Başkanımız, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla bayramlaştık. Cumhurbaşkanımızın Adıyamanlılara selamları oldu. Rabbim bizi nice güzel bayramlara eriştirsin inşallah" dedi.

Kaynak: Habermetre

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