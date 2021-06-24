Başkanımız Bilgin'den Öğrencilere Çanakkale Gezisi Hediyesi…

Belediyemiz tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle, 'Safahat Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Bekir Sıddık Savaşçı Çanakkale'ye uğurladı.

Belediyemiz tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle, 'Safahat Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Bekir Sıddık Savaşçı Çanakkale'ye uğurladı.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin tarafından 58 Bin adet Mehmet Akif Ersoy'un Safahat kitabı öğrencilere hediye edildi. Kitabı okuyanlar arasından Safahat Kitap okuma yarışmasına katılarak dereceye giren öğrencilere Başkanımız Bilgin, Çanakkale gezisi sözü vermişti.

Öğrenciler ve öğretmenlerin yer aldığı 184 kişiden oluşan kafile özel uçakla Nuri Demirağ Havaalanından Çanakkale'ye bugün uğurlandı.

Okuyan, sorgulayan ve düşünen bir nesil hedefiyle eğitim neferleriyle birlikte gayret gösterdiklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Bu anlamda Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür etmek istiyorum. 7 Düvele karşı verdiğimiz mücadeleyi ve destanlar yazan Türk ordusunun her bir askerinin komutanının verdiği mücadeleyi daha iyi anlayabileceğiniz Şehitler diyarı Çanakkale'ye sizleri uğurlamak için bir aradayız. Belediyemiz öncülüğünde öğrencilerimize dağıtılan ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı Safahat kitabını okuyarak bizleri ziyadesiyle memnun ettiniz. Biz de sizlere O ruhu yaşatabilmek için Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin öncülüğünde Çanakkale'ye gönderiyoruz. İnşallah döndüğünüzde orada yaşadıklarınızı, duygularınızı yine bir araya gelerek bizlerle paylaşırsınız, yolunuz açık olsun. " ifadelerini kullandı.

Başkanımız Bilgin; "Bu yıl İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı biz de Belediyemiz olarak Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte bu konuyu Sivas'ta gençlerle birlikte analım istedik. 100 yıl önceki yaşanan duyguyu 'Safahat'ı okuyan gençlerimizin arasından seçilecek 300 gencimizi Çanakkale'ye götürelim; o duyguyu, o atmosferi yerinde görelim, birlikte deneyimleyelim istedik. Bu kapsamda sizlerle birlikte ilk Çanakkale kafilemizi uğurluyoruz. Ben inanıyorum ki; 100 yıl önce orada yaşanan duyguyu bizzat yerinde görerek daha iyi anlayacaksınız. Biz belediye olarak klasik belediyecilik anlayışının dışında özellikle gençlerimizi ve eğitimi merkez alarak yapacağımız çalışmaları çok çok önemsiyoruz. Bu noktada Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Üniversitemizle birlikte ortak çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte de yine farklı projelerde farklı çalışmalarda gençlerimizle ortaokul, lise hatta ilkokul öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Amacımız geçmişini bilen geçmişinden alacağı derslerle geleceğine yön veren büyük ve güçlü Türkiye yolunda omuzlarına yüklenecek büyük yükün farkında olmanız. Okuyan anlayan düşünen ve sorgulayan bir nesille geleceğimize umutla bakabilmek. Bu anlamda önce bizlere sonra sizlere sonra da sizden sonrakilere bu duyguyu bu felsefeyi bu amacı aşılayabilmek. Bu anlamda eğitim camiamızın her zaman yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Öğrencisinden öğretmenine okul görevlilerimizden idarecilere kadar eğitime katkı sunan eğitime destek olan herkesin yanındayız. Yani siz gençlerin yanındayız. Bu yolculuk sizlere tarihi anlamda önemli değerler katacak. Çanakkale ruhunu anlamak o duyguyu hissetmek bayrağımızın o tepelerde dalgalanabilmesi için mücadele veren Seyit Onbaşıları, Mehmet Çavuşları, Nezahat onbaşıları, Sivas Lisesi'nden giden ve Çanakkale'de şehit düşen 14-15 yaşındaki öğrencilerimizi ve nice şehitlerimizi anlamamızı sağlayacak. " dedi.

Başkanımız Bilgin, "Şairimizin de dediği gibi "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. " Bu toprakları vatan yapabilmek ve koruyabilmek için verilen mücadeleyi gözlerinizle göreceksiniz. Çanakkale'de metre kareye düşen 6 bin merminin mücadelesini göreceksiniz. Sizlere dağıttığımız 'Safahat' kitabında yer alan ve gidince göreceğiz; Çanakkale şehitlik Abidesinin şiiriyle sizleri uğurlamak istiyorum. " dedi.

"Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde, Ey yolcu, şu toprak için can veren erler. Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez, Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler. "

Başkan Bilgin "Yolunuz açık olsun. " diyerek öğrencileri yolcu etti.

Çanakkale'ye gitmenin heyecanını yaşayan öğrenciler ise Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ederek mutlu olduklarını ifade ettiler.

Oluşturma Tarihi : 24 Haziran, 2021

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Kaynak: Habermetre