BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN 15 TEMMUZ MESAJI…
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BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN 15 TEMMUZ MESAJI…

BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN 15 TEMMUZ MESAJI…
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Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkanımız Bilgin mesajında, "Hain FETÖ'nün şer çetesi tarafından Milli iradeyi ve Türk halkının sarsılmaz birliğini hedef alan işgal girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletin iradesi karşısında başarısız olmuştur. 15 Temmuz gecesinde milletimiz, canları pahasına şanlı bir vatan müdafaası örneği göstererek; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstermiştir.

Ölüm saçan makinelere karşı bedenlerini kalkan yapan ve adeta etten duvar olan yüce milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak meydanlarda toplanmış, vatan savunması uğruna binlerce kişi gazi olurken, 251 şehit verilmiştir. Cesaret, dirayet ve iman gücüyle birlik ve beraberlik destanı yazmıştır. Türkiye kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyanırken tüm dünya mazlum ve mağdurlarına da umut ışığı olmuştur.

Milletimiz; vatanına, bayrağına ve birliğine yapılan bu büyük ihaneti unutmayacak ve affetmeyecektir. Vatan ve mukaddesat sevdasıyla ay yıldızlı bayrağımız sonsuza dek dalgalansın diye şehadet şerbeti içen şehitlerimizi ve gazilerimizi de unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bu duygularla 15 Temmuz'da vatan savunmasında gözünü kırpmadan seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun. " ifadelerine yer verdi.

Oluşturma Tarihi : 15 Temmuz, 2021

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Kaynak: Habermetre

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