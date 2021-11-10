BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN 10 KASIM MESAJI…

ANKARA (Habermetre) - Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkanımız Bilgin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 83. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyorum. 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbimizi, 1923'te Ankara'da Cumhuriyeti kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır.

Gazi Paşa, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. Onun hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyete ve ülkemizin bin yıllık medeniyet birikimine, Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirir.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. " ifadelerine yer verdi.

Oluşturma Tarihi : 10 Kasım, 2021

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