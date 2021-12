BAŞKANIMIZ BAYINDIR YUSUF USTA ADINA DÜZENLENEN TURNUVAYA KATILDI

BAYINDIR, İZMİR (Habermetre) - Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Halka Açık Geleneksel Erkekler ve Kadınlar Voleybol Turnuvasına katıldı.

Beyşehir kapalı spor salonundaki turnuva, daha önceki günlerde hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Karakaya (Yusuf Usta) anısına düzenlendi. Turnuva erkekler ve bayanlar kategorisinde düzenlenerek, eşleşmelerin hemen ardından ilk karşılaşma başladı. Turnuvanın ilk karşılaşmasına Beyşehirli voleybol severler yoğun ilgi göstererek tutukları takımlara tezahürat ederek destek verdi. Bu tür anlamlı aktivitelerin olması gerektiğinin altını çizen Başkanımız Bayındır, "Yusuf Usta benim arkamdan yetişen nesil en değerlerimden biridir. Başta ilçe başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve onu unutmayan herkese bir Beyşehir Belediye Başkanı olarak minnetlerimi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu turnuva Yusuf Ustayı bir daha anma adına güzel bir anı olur. Turnuvanın ağır başlılık içinde geçeceğini biliyoruz. Bizler, yani bu şehri temsil edenler, mutlaka sosyal etkinlik ve sosyal aktiviteleri canlı tutmak zorundayız. Arkamızdan gelecek olan nesle örnek olmak zorundayız. Vefanın tarifini işte böyle yaparız. Ben başta ilçe başkanımız Recep kardeşime ve bütün arkadaşlara hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel olan arkasından anılmaktır. "Varken değil gittikten sonra söylenmek" diye buna denir. Bu müsabakanın sonunda centilmenlik kazanacaktır. Kardeşlik ve dayanışma kazanacak diyorum. Hepinize sağlıklı maçlar ve sağlıklı günler diliyorum. AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, turnuvanın açılış maçından önce her iki takım kaptanlarına birer çiçek takdim ederek şu açıklamalarda bulundu. Elkin, "Turnuvamıza ilgi ve alakanızdan dolayı ve değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi bir katılım sağlandı. Bu anlamda centilmenliğin kardeşliğin ön plana çıktığı bir maç olmasını temelli ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Ben kendisi ile alakalı birkaç cümle söylemek istiyorum. Özellikle Yusuf Usta, Yusuf abimizle alakalı kendisini Rahmana uğurladıktan sonra Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Pandemi bütün dünyada, ülkemizde, Beyşehir'de çok büyük canlar aldı. Bu bağlamda Yusuf abimiz, Beyşehir'de sevecenliği ve esnaflığıyla herkesin sevgisini kazanan bir abimizdi. Yine kendisinin kıymetli eşi burada Yusuf abimiz her zaman gönlümüzde, her zaman yanımızda unutmadık unutmayacağız da. " ifadelerini kullandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet