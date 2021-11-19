BAŞKANIMIZ BAYINDIR'IN ANKARA ZİYARETLERİ

ANKARA (Habermetre) - Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Ankara ziyaretleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ı ziyaret etti.

Ankara ziyaretleri kapsamında Başkanımız Bayındır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un daveti üzere gittiği Ankara'da Bakan Kurum ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış'ı makamlarında ziyaret ederek İlçemize yapılacak olan hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu. BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN TEŞEKKÜR Ankara ziyaretleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'a teşekkür etti. Başkanımız mesajında "Konyamızın Gururu, Ülkemize ve Konya'mıza çizilen vizyoner yol haritasının mimarı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyi makamında ziyaret ettim. Ziyarette Beyşehir Gölümüzün sorunları ve korunması konuları başta olmak üzere, şehrimize turizmde katma değer katacağına inandığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bünyesindeki konularla ilgili Beyşehir'i örnek şehirler statüsüne taşıyacak olan projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza Beyşehir meselelerine yakın ilgisi ve misafirperverliğinden ötürü kendisine şehrim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca her daim Beyşehir meselelerini en ön planda tutan Beyşehir Sevdalısı, Ankara'daki uzayan kolumuz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız değerli kardeşim Sayın Mustafa Akış'ı makamında ziyaret ederek projelerimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Yakın ilgisi ve misafirperverliğinden ötürü kendisine şehrim adına teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. "

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