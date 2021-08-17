BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN TÜFAD'A TEŞEKKÜR

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır TÜFAD'ın (Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği) düzenlediği eğitim semineri için teşekkür mesajı yayımladı.

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır TÜFAD'ın (Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği) düzenlediği eğitim semineri için teşekkür mesajı yayımladı.

Başkanımız Bayındır mesajında, "Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin Konya şubesi tarafından bugün düzenlenen Kandemir Canbulat- Talat Kaya kaleci antrenörleri gelişim seminerinde Yakın zamanda kaybettiğimiz ilçemizin değeri Beyşehir Belediyespor'un sportif direktörü Kandemir Canbulat'ın adının anılmasından dolayı ve bu seminere kıymetli kardeşim Kandemir Canbulat'ın isminin verilmesinden dolayı, Dernek Başkanı İsmet Karababa ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederim.

Kaynak: Habermetre