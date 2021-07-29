BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, ilçe merkezde bulunan ormanlık piknik alanlarında ve mesire alanlarında mangal faaliyetleri hususunda uyarılarda bulundu.

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, ilçe merkezde bulunan ormanlık piknik alanlarında ve mesire alanlarında mangal faaliyetleri hususunda uyarılarda bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangının çıkması münasebeti ile tedbir alınması gerektiğini belirten Başkanımız Bayındır, İlçede bulunan mesire alanlarında ve ormanlık alanlarda ateş yakılmaması hususunda çok dikkatli olunmasının ve imkan varsa bu alanlarda elden geldiği kadar ateş yakılmamasının gerektiğinin altını çizdi. Başkanımız Bayındır açıklamasında, "Kıymetli hemşehrilerim ve kıymetli misafirlerimiz, ülkemizde yaşanan ve gittikçe artan yangın olayları münasebeti ile sizleri daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Ülkemizde art arda dün ve bugün meydana gelen yangın olayları hepimizin ciğerlerini yakmıştır. Bu olayları hepinizin yüreğinizde hissettiğini biliyorum. Dolayısıyla tedbir amaçlı olarak sizlerden istirhamım piknik ve mesire alanlarında, özelliklede ormanlık alanlarda ateş yakma faaliyetlerini en aza indirmenizi rica ediyorum. Şunu biliyorum; bu konularda çok dikkatli ve anlayışlısınız. Son yaşanan olaylar hepimizi tedirgin etmiştir. Çünkü ormanlar bizim en önemli yaşam kaynaklarımızdan birisidir. Ormanlarımızı korumamız ve insanların bu sorumluluğun bilincinde olması birinci şartımızdır.

Tüm canlı yaşamı için gerekli olan oksijeni sağlayan ormanlarımız bir yandan da yüzlerce farklı tür canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Geleceğimiz için önemli olan ormanları ve ağaçları koruyup, sahip çıkmak ise yine bizim elimizdedir. Bu yıl geçen yıla göre oranla yağışların da az olması sebebiyle kuraklık tehdidi de en büyük ölçüde tehlike oluşturmaktadır. Tekrar söylüyorum, ormanlar bizlerin yaşamı için önemli bu sebeple yangınların sıkça görüldüğü bu günlerde biraz daha dikkatli ve duyarlı olmamız büyük önem arz ediyor. " Dedi.

Kaynak: Habermetre