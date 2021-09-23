BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN, KOÇ'A TEBRİK - Haberler
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BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN, KOÇ'A TEBRİK

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BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN, KOÇ'A TEBRİK

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Mehmet Akif Ersoy Yağlı Güreşleri'nde er meydanında birinci olan Beyşehirli başpehlivan İsmail Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Mehmet Akif Ersoy Yağlı Güreşleri'nde er meydanında birinci olan Beyşehirli başpehlivan İsmail Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Başkanımız Bayındır mesajında, "Şehrimizin gururu, er meydanının yiğidi İsmail Koç hemşehrimiz yine Beyşehir'i en iyi şekilde gururlandırmıştır. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ilk defa düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkarak boy gösteren başpehlivanımız İsmail Koç, elde ettiği birincilikle altın kemerin sahibi olmuştur. Koç'umuzun sırtı yere gelmeden nice altın kemerler elde etmesini yüce Allahtan niyaz ediyorum. Allah atasından, hocasından, kendisinden razı olsun derman vermesin" ifadelerini kullandı.

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Haber: BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN, KOÇ'A TEBRİK - Haberler
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