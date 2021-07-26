BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 100 BİN KİŞİ İLE KARŞILAMA SÖZÜ
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BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 100 BİN KİŞİ İLE KARŞILAMA SÖZÜ

BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 100 BİN KİŞİ İLE KARŞILAMA SÖZÜ
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Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, 2023'te tamamlanacak olan Konya bölgesine önemli ölçüde katkı sağlayacak Demirkapı Gembos Yolu ve Tüneli açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 100 bin kişi ile karşılamanın sözünü verdi.

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, 2023'te tamamlanacak olan Konya bölgesine önemli ölçüde katkı sağlayacak Demirkapı Gembos Yolu ve Tüneli açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 100 bin kişi ile karşılamanın sözünü verdi.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e ulaştıracak Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos Yolu tünelindeki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Trafiğe açıldığında 80 kilometre hızla 4 dakikada geçilecek tüneli kullananlar kısa sürede iklim farklılığı yaşayacak. Projenin İç Anadolu ve Akdeniz için önemli olduğunu belirten Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, "Ben bu şehri yönetmek için talip oldum. Dualarım bu şehir ve ülkem için. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın kaynayan kazanının içinde ülkesi için çalıştığını görüyor ve izliyoruz. Ben 1993 Ekim'de belediye başkanıyken Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul İl başkanıydı. Kendileri Beyşehir'i ziyaret edip gittikten sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arkasından Başbakanlık ve onun arkasından Cumhurbaşkanı oldu. Sayın il başkanım lütfen iletin; Gembos yolu ve bu göle gösterdikleri ihtimamdan dolayı teşekkür ediyoruz. Gembos yolu açılışında 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızı Eynif Ovası'nda 100 bin kişi ile karşılama borcumu buradan ilan ediyorum. Karşılayacağımı da bilinmesini istiyorum. Bu vatan bizim, bu ülke bizim. Baş giderse gövde kalmaz anlayışı içinde biz birlik olmak zorundayız. Farklı anlayışlarda olabiliriz, siyasal ayrılıklarımız olabilir. Ama biz bir şeyden vazgeçmeyiz, devlet büyüğüne, devlet ricaline saygıdan. O yüzden bu vatanı seviyoruz. Bu milleti seviyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 100 BİN KİŞİ İLE KARŞILAMA SÖZÜ - Haberler
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