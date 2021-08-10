BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN İNCELEMELER 10 2021, 17: 08
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BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN İNCELEMELER 10 2021, 17: 08

BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN İNCELEMELER 10 2021, 17: 08
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı devam eden 4 Eylül Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisi projesini yerinde inceledi.

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı devam eden 4 Eylül Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisi projesini yerinde inceledi. Projeyi gezerek, ekiplerden bilgi alan Başkanımız Bakkalcıoğlu, "4 Eylül Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisi çalışmalarını yerinde inceledik. Yeniden rezive ettiğimiz projemizle kültürel ve sosyal bir alan haline getirdiğimiz tesisimizin çok yakında bitişine hazırlanıyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. " dedi. Başkanımız Bakkalcıoğlu incelemelerinin ve verdiği bilgilerin ardından çalışanlara kolaylıklar dileyerek, ilçemize pek çok yeni eser kazandırılacağını belirtti. HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN İNCELEMELER 10 2021, 17: 08 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLUNDAN İTFAİYE PERSONELİNE TEŞEKKÜR 10 2021, 15: 31 İLÇEMİZDEKİ ANITLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 09 2021, 17: 09 İTFAİYE EKİPLERİMİZDEN ASKERLERE YANGIN EĞİTİMİ 09 2021, 16: 26 KAHRAMANLAR BOZÜYÜK'E DÖNDÜ 09 2021, 11: 41 İLÇEMİZDE KANAL TEMİZLİĞİ 09 2021, 11: 32 İSİYAD VE NİJERYA DERNEĞİNDEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 07 2021, 15: 53 DURAKLARIMIZ BELİRLİ PERİYOTLARDA YIKANARAK TEMİZLENİYOR 06 2021, 17: 33 BELEDİYEMİZ ÜST YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 06 2021, 17: 30 ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25 Daha Fazla Göster

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı devam eden 4 Eylül Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisi projesini yerinde inceledi. Projeyi gezerek, ekiplerden bilgi alan Başkanımız Bakkalcıoğlu, "4 Eylül Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisi çalışmalarını yerinde inceledik. Yeniden rezive ettiğimiz projemizle kültürel ve sosyal bir alan haline getirdiğimiz tesisimizin çok yakında bitişine hazırlanıyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. " dedi. Başkanımız Bakkalcıoğlu incelemelerinin ve verdiği bilgilerin ardından çalışanlara kolaylıklar dileyerek, ilçemize pek çok yeni eser kazandırılacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre

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BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN İNCELEMELER 10 2021, 17: 08 - Haberler
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