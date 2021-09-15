-BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU GÜNEŞSPOR KULÜBÜ'NÜN ETKİNLİKLERİNE KATILDI 15 2021, 12: 23 - Haberler
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-BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU GÜNEŞSPOR KULÜBÜ'NÜN ETKİNLİKLERİNE KATILDI 15 2021, 12: 23

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-BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU GÜNEŞSPOR KULÜBÜ'NÜN ETKİNLİKLERİNE KATILDI 15 2021, 12: 23

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneşspor Kulübü tarafından düzenlenen Aşure Etkinliği ve Yardım Kampanyası Bisiklet Teslim Töreni'ne katıldı.

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneşspor Kulübü tarafından düzenlenen Aşure Etkinliği ve Yardım Kampanyası Bisiklet Teslim Töreni'ne katıldı.

Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök tarafından karşılanan Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu etkinlik alanını ziyaret ederek etkinlikte görev alan herkese kolaylıklar diledi. Ardından etkinlik hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Ümit Kök "2. el bisikletleri ailelerden topluyoruz. Bu 2. el bisikletleri tamir ettiriyoruz. Tamir ettirdikten sonra belirlediğimiz durumu olmayan ailelerimize dağıtımını yapıyoruz. Bugün çocuklarımıza 42 adet bisiklet teslim ettik. Bu sene toplamda 135 adet bisikleti tamir ettirip teslim etmiş olduk. Bu 2. bisiklet teslim törenimiz. Bugün ayrıca 350 kişilik aşure etkinliği de yaptık" dedi. Başkanımız Bakkalcıoğlu bisikletini teslim alan miniklere "hayırlı olsun" diyerek kendileri ve aileleri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Bu anlamlı etkinlik için kulüp Başkanı Ümit Kök ve Güneşspor Yardım Grubu'na teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu kendilerine kolaylıklar diledi. Başkanımız Bakkalcıoğlu ayrıca kulüp Başkanı Kök'e Aşure ikramı nedeni ile de teşekkür ederek "Aşure hayrınızı Allah kabul etsin" dedi.

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Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök tarafından karşılanan Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu etkinlik alanını ziyaret ederek etkinlikte görev alan herkese kolaylıklar diledi. Ardından etkinlik hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Ümit Kök "2. el bisikletleri ailelerden topluyoruz. Bu 2. el bisikletleri tamir ettiriyoruz. Tamir ettirdikten sonra belirlediğimiz durumu olmayan ailelerimize dağıtımını yapıyoruz. Bugün çocuklarımıza 42 adet bisiklet teslim ettik. Bu sene toplamda 135 adet bisikleti tamir ettirip teslim etmiş olduk. Bu 2. bisiklet teslim törenimiz. Bugün ayrıca 350 kişilik aşure etkinliği de yaptık" dedi. Başkanımız Bakkalcıoğlu bisikletini teslim alan miniklere "hayırlı olsun" diyerek kendileri ve aileleri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Bu anlamlı etkinlik için kulüp Başkanı Ümit Kök ve Güneşspor Yardım Grubu'na teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu kendilerine kolaylıklar diledi. Başkanımız Bakkalcıoğlu ayrıca kulüp Başkanı Kök'e Aşure ikramı nedeni ile de teşekkür ederek "Aşure hayrınızı Allah kabul etsin" dedi.

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Haber: -BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU GÜNEŞSPOR KULÜBÜ'NÜN ETKİNLİKLERİNE KATILDI 15 2021, 12: 23 - Haberler
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