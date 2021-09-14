BAŞKANIMIZ, AYRANCILAR PAZARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Tarihi Çarşısında bulunan Ayrancılar Pazarı'nda başlatılması planlanan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarından önce incelemelerde bulundu.

Belediyemiz tarafından Tarihi Çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarının devamı niteliğinde olan Ayrancılar Pazarı'nda planlanan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları öncesi pazarı ziyaret eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Şehrin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla sürdürülen çalışmalardan sonuncusu olacak olan Ayrancılar Pazarı'ndaki düzenleme ve yenileme çalışmaları hakkında kısa bir bilgi veren Başkanımız, "Tarihi Çarşıda bulunan Ayrancılar Pazarı çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları öncesi alanda incelemelerde bulunup, teknik personellerdenbilgi aldık. İnşallah yeni düzenlemelerle bu alan ziyaretçilerine şehrimizin kültürünü daha fazla yansıtacak" diye konuştu.

Gerçekleşrilecek olan çalışmalar ile Tarihi Çarşının ve içerisinde bulunan pazarların daha fazla turist tarafından ziyaret edileceğini söyleyen esnaflar ise gayretlerinden ötürü Belediye Başkanımıza teşekkür etti.

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