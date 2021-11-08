BAŞKANIMIZ, ATATÜRK BULVARI'NDAKİ ÇALIŞMALARLA İLGİLİ İSTİŞARELERDE BULUNDU

ADIYAMAN (Habermetre) - Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Karayolları Adıyaman 87. Şube Şefi Emrullah Metin ile bir araya gelerek Atatürk Bulvarı'nda devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Karayolları Adıyaman 87. Şube Şefi Emrullah Metin, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarında sürdürülen çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunulan ziyaretle ilgili bilgi veren Başkanımız, kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek, "Karayolları Adıyaman 87. Şube Şefi Emrullah Metin ile Atatürk Bulvarı yan yollarının yapımıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Çalışmalar üzerinde hassasiyetle duran Şube Şefimiz nezdinde Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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