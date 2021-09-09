BAŞKANIMIZ, ATATÜRK BULVARI'NDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Belediyemiz ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yenilenme çalışmalarının sürdürüldüğü Atatürk Bulvarında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Belediyemiz ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yenilenme çalışmalarının sürdürüldüğü Atatürk Bulvarında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şehir genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, sorumlulardan bilgi alıyor.

Son olarak, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz tarafından Atatürk Bulvarı'nda sürdürülen çalışmaları inceleyen Başkanımız, yenileme ve düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

İlk olarak, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama çalışmalarını inceleyen Başkanımız, daha sonra da Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından orta rafüjde sürdürülen çalışmalar hakkında sorumlulardan bilgi aldı.

İncelemeler sonunda Atatürk Bulvarı'ndaki yenileme çalışmalarında gelinen nokta hakkında bilgi veren Başkanımız, asfalt ve kaldırımı yenilenecek olan bulvarın tamamlandıktan sonra ışıklandırması ve peyzajı ile Adıyaman'a yakışır bir hale geleceğini söyledi. Adıyaman Belediyesi olarak yenileme sürecinde bulvardaki altyapıyı değiştirediklerini de sözlerine ekleyen Başkanımız şunları dile getirdi: "Şehrimizin vitrini konumunda bulunan Atatürk Bulvarımızdaki asfalt yaklaşık 20 yıllık bir asfalttı. Üzerinden çok ciddi bir süre geçtiği için yenilenmeye ihtiyaç duyuyordu. Bu konuda yaptığımız talebe olumlu yanıt veren Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, Eğriçay Köprüsünden Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına kadar devam edecek olan yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Toplam uzunluğu 12 kilometre olan ancak çift taraflı düşünüldüğünde toplamda 24 kilometrelik Atatürk Bulvarı yenileme çalışmaları kapsamında tüm asfalt, yan yollar ve kaldırımlar ile bordur taşları baştan sona yenilenecek. Kaldırımlarda bazalt taşları kullanılacak. İnşallah tamamlandığında, çevre düzenlemesi ve aydınlatmasıyla birlikte Atatürk Bulvarı şehrimize yakışır bir hale getirilecek. Adıyaman Belediyesi olarak biz de bu süreçte özellikle güney kısımdaki altyapı şebekesini baştan sona değiştirdik. Yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda içme suyunu taşıyan asbest boruları bağlantılarıyla birlikte daha sağlıklı borularla yeniledik. Bunun yanında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de orta refüjde yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bulvarı yeni haliyle hizmete açacağız. "

Kaynak: Habermetre