Başkanımız, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi
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Başkanımız, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi

Başkanımız, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şehrin birçok noktasında devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, sorumlulardan bilgi aldı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şehrin birçok noktasında devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, sorumlulardan bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şehrin birçok noktasında devam eden yol açma ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi alıp, gayretle çalışan personele kolaylıklar diledi.

İncelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede, amaçlarının şehrin hiçbir noktasında bozuk yol bırakmamak olduğunu söyleyen Başkanımız, bu sene asfalt konusunda çok ciddi çalışmalar yapılacağını belirtti.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkanımıza ve ekiplerimize teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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