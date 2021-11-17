BAŞKANIMIZ, AKILLI ŞEHİRLER TOPLANTISI İÇİN İSPANYA'DA

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, 'Akıllı Şehirler' konusunda dünyanın en önde gelen etkinliği olarak kabul edilen SCEWC toplantılarına katılmak üzere İspanya'ya gitti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve 'Akıllı Şehirler' konusunda dünyanın en önde gelen etkinliği olarak kabul edilen Smart City Expo World Congress (SCEWC) toplantılarına katıldı.

Dünyanın dört bir yanından katılımın sağladığı toplantı ile ilgili bilgi veren Başkanımız, "İspanya'nın Barselona kentinde Akıllı Şehirler konusunda dünyanın en önde gelen etkinliği olarak kabul edilen Smart City Expo World Congress toplantılarına katıldık. Bu toplantı, akıllı şehir ekosisteminin tamamı için benzersiz bir buluşma noktası sağlamakta. Dünyanın her yerinden kurumsal liderler, kamu temsilcileri, girişimciler, uzmanlar ve akademisyenler; yenilikleri öğrenme, deneyimleri paylaşma ve mevcut en iyi uygulama ve çözümleri masaya yatırarak uluslararası yeni işbirlikleri oluşturmak amacıyla bir araya geldi" diye konuştu.

18-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Smart City Expo'da şehircilik ve belediye hizmetleri ile ilgili teknolojik uygulamalar ile alt yapı ve çevre dostu projeler hakkında bilgiler aldıklarını da sözlerine ekleyen Başkanımız, kongrenin bu yıl Dijital Dönüşüm, Kentsel Çevre, Kapsayıcı ve Paylaşan Şehirler ve Hareketlilik olmak üzere 5 ana başlık altındaki problemler üzerine yoğunlaştığını ifade etti.

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