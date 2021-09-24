BAŞKANIMIZ, AĞAÇ İŞLERİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKANIMIZ, AĞAÇ İŞLERİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKANIMIZ, AĞAÇ İŞLERİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

Her fırsatta Adıyaman esnafının yanında olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, ağaç işleri esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

ADIYAMAN (Habermetre) - Her fırsatta Adıyaman esnafının yanında olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, ağaç işleri esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Adıyaman esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenen ve her fırsatta yanlarında olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Zeynal Asnuk ile odun, kömür ve ardiye esnafını ziyaret etti.

Ziyarette esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkanımız, Adıyaman Belediyesi olarak her meslek grubunun ve esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Başkanımız ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ağaç İşleri Esnaf Odasına kayıtlı esnafımızı ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyip, sorun ve taleplerini dinledik. İmkanlarımız ölçüsünde bahse konu olan sorunları çözüp, talepleri yerine getirmek için çalışacağız. "

Adıyaman Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Zeynal Asnuk ise yaptığı açıklamada, her zaman desteklerini yanlarında gördüklerini söylediği Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Balotelli Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Kemal Kılıçdaroğlu Şans Oyunları Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞKANIMIZ, AĞAÇ İŞLERİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 17:06:37. #1.11#