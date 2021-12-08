BAŞKANIMIZ, AA'NIN 'YILIN FOTOĞRAFLARI' OYLAMASINA KATILDI

ADIYAMAN (Habermetre) - Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katılarak oy kullandı.

Başkanımız makamında yaptığı oylamada, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında, AA Adıyaman Temsilcisi Orhan Pehlül'den bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Başkanımız, "Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylamaya sunulan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldık" diyerek, yarışmaya katılan fotoğraflardan beğendiklerine oy verdi.

Oylamanın ardından konuşan Başkanımız, köklü bir kuruluş olan Anadolu Ajansına başarılar diledi.

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