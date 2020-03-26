Başkanı Şahan: "Hem devletimiz hem üreticimiz kazanacak"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Başkanı Şahan: "Hem devletimiz hem üreticimiz kazanacak" - Haberler
Adıyaman, Güncel

Başkanı Şahan: "Hem devletimiz hem üreticimiz kazanacak"

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, kıyılmış sarmalık tütünde ÖTV oranın yüzde 40 olarak ayarlanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

26.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:28
Başkanı Şahan:

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, kıyılmış sarmalık tütünde ÖTV oranın yüzde 40 olarak ayarlanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Tütün ve tütün mamullerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilerek Resmi Gazetede yayınlandı.

Tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarılırken, kıyılmış sarmalık tütünün ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 40'a düşürüldü.

ÖTV'nin yüzde 40 olarak belirlenmesi en çok üreticiyi sevindirdi. Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ÖTV oranını memnuniyet ile karşıladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Salih Şahan, Adıyaman'da özellikle Çelikhan ilçesi ve Adıyaman'ın kuzeyinde bulunan dağ köylerinde yetiştirilen kıyılmış sarmalık tütünün birçok ailenin geçem kaynağı olduğunu dile getirdi.

Salih Şahan, "Uzun bir süreden beri başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere diğer milletvekillerimiz ilimiz için hayati öneme sahip olan kıyılmış sarmalık tütünün yasal statüye oturtulması için büyük mücadele verdi. Ben kendilerine verdikleri bu mücadeleden dolayı çitçiler adına teşekkür ediyorum. Yıllardan beri kıyılmış sarmalık tütünün satımı ile ilgili yaşanan problemlerin giderilmesi için kanun çıkartıldı. Tütünün kooperatifler kurularak yasal olarak satışının yapılmasıyla ilgili düzenlemenin ardından merakla beklediğimiz ÖTV oranı nihayet açıklandı. ÖTV oranının yüzde 40'a düşürülmesi bizleri çok mutlu etti. Üreticimiz bundan sonra ürünlerini kanuni şartlar altında rahatlıkla satabilecek. Üreticimiz hem ürününü yasal yollardan satacak hem de devlete vergisini verecek. Burada hem devletimiz hem de üreticimiz kazanacak. Artık bundan sonra güvenlik güçleri kıyılmış sarmalık tütüne kaçak muamelesi yapmayacak" dedi.

Adıyaman'da kıyılmış sarmalık tütünün binlerce ailenin geçim kaynağı olduğu ve yaklaşık 33 bin dönüm civarında kıyılmış sarmalık tütün ekiminin yapıldığı biliniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Emine teyze 'Kuzularım aç yem istiyorum' dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu
Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkanı Şahan: "Hem devletimiz hem üreticimiz kazanacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 18:13:04. #1.15#
title