Başkanı Öztekin, Dodurga Belediyesi Kültür Merkezine hayran kaldı
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Başkanı Öztekin, Dodurga Belediyesi Kültür Merkezine hayran kaldı

Başkanı Öztekin, Dodurga Belediyesi Kültür Merkezine hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tefrişatında da destek verdiği Doduga Belediyesi Kültür Merkezine hayran kaldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tefrişatında da destek verdiği Doduga Belediyesi Kültür Merkezine hayran kaldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine gelen Başkan Öztekin, ilk olarak AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ile bir takım istişarelerde bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin, Kumral Abdal Türbesini de ziyaret etti. Ardından Başkan Öztekin ve beraberindekiler Bozüyük'ün Dodurga Beldesine geçti. Burada Belediye Başkanı Selim Tuna'nın karşıladığı Öztekin, beldeye hayran kaldı. Başkan Tuna, Dodurga'nın tarihi yapısı ve genel durumu hakkında bilgiler verirken, heyet daha sonra Belediye Kültür Merkezine geçilerek burada incelemelerde bulunuldu. Başkan Tuna, Başkan Öztekin'e Kültür Merkezinin tefrişatında vermiş olduğu desteklerden dolayı Dodurga halkı adına teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e Bozüyük ziyareti sırasında, Başkan yardımcıları Murat Şahin, Levent Dirice, İBB Meclis Üyesi Hüseyin Coşkun eşlik etti. - BİLECİK

Başkanı Öztekin, Dodurga Belediyesi Kültür Merkezine hayran kaldı
Başkanı Öztekin, Dodurga Belediyesi Kültür Merkezine hayran kaldı
Başkanı Öztekin, Dodurga Belediyesi Kültür Merkezine hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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