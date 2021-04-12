Başkanı Özdemir: "Havza OSB'nin gelişmesi için çalışıyoruz"
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Başkanı Özdemir: "Havza OSB'nin gelişmesi için çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkanı Özdemir: 'Havza OSB'nin gelişmesi için çalışıyoruz'

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB'nin gelişmesi ve tanıtımı için gayret gösterdiklerini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB'nin gelişmesi ve tanıtımı için gayret gösterdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ni(OSB) ziyaret ederek OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ile bir süre görüştü. Merzifon OSB idari binasında gerçekleşen ziyarette Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e OSB bölgesinde yürütülen çalışmalar, bulunan firmalar ve yapılan üretim çeşitleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyaret sonrası Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş'a ziyaretin anısına semaver hediye etti. Ziyarette Başkan Özdemir'e Havza Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Rafet Ergin eşlik etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyarette edilen bilgilerin kendileri için önem arz ettiğini ifade ederek, "Havza OSB'nin gelişmesi ve tanıtımı için tüm gayreti göstermekteyiz. Bu amaçla komşu ilçemiz Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alma imkanı bulduk. Bilgi birikimi ve tecrübeleri ile bizlere yardımcı olan Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Başkanı Özdemir: 'Havza OSB'nin gelişmesi için çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:46:18. #1.16#
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