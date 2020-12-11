Başkanı Olgun'a saldıran zanlılar tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkanı Olgun'a saldıran zanlılar tutuklandı

11.12.2020 00:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:29
Başkanı Olgun'a saldıran zanlılar tutuklandı

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun'a makamında düzenlenen silahlı saldırının zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun'a makamında düzenlenen silahlı saldırının zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun'u Tekke köyünde bulunan Gümüşhanespor Tesisleri'ndeki makam odasında silahla vurarak yaralayan İsmail K. ve yanındaki Murat E. olayın ardından kaçtıkları Yukarı Alıçlı köyünde yakalanmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Gümüşhane Adliyesi'ne getirilen zanlılar Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Savcının sorgusunun ardından silahla Olgun'a ateş eden İsmail K. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", yanındaki Murat E. ise "Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan İsmail K. ve Murat E, Gümüşhane E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı
Gazetecilere saldıran zanlı adliyeye sevk edildi
Gazetecilere saldıran zanlı adliyeye sevk edildi
Gümüşhane Başkanı Vahit Olgun saldırısının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Gümüşhane Başkanı Vahit Olgun saldırısının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sörloth Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkanı Olgun'a saldıran zanlılar tutuklandı - Gümüşhane
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 00:31:40. #1.15#
title