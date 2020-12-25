Başkanı Memduh Büyükkılılıç, ORAN toplantısına katıldı
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Başkanı Memduh Büyükkılılıç, ORAN toplantısına katıldı

25.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:32
Başkanı Memduh Büyükkılılıç, ORAN toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) aralık ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) aralık ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, ORAN'ın gündemindeki konular ele alındı ve yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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