Başkanı Hadimioğlu Yarıcak Göleti inşaatını inceledi

24.09.2019 10:08

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçede yapımı devam eden Hadim Yarıcak sulama göletinde incelemelerde bulundu.



Şantiye alanı ve gölet inşaatını ziyaret eden Hadimioğlu, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Hadimioğlu, ilçedeki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.



Tarım arazilerinin verimli şekilde kullanılması için çalışma yürüttüklerini anlatan Hadimioğlu, "İlçemizde tarımsal faaliyete önem ve öncelik veriyoruz. Bu kapsamda çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Susuz arazi kalmayıncaya kadar da çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Şu anda Yarıcak göletinin inşaatı devam ediyor. Proje tamamlandıktan sonra 6 bin 250 dekar alan borulu şebeke ile suya kavuşacak. Taşpınar, Armağanlar, Aşağı Hadim, Hocalar, Gezlevi ve Gerez mahallelerimiz bu göletten faydalanacak. Gölet, kil çekirdek kaya dolgu tipinde ve temelden 37 metre yüksekte inşa ediliyor. 2 milyon 100 bin metreküp hacimli olacak. İlçemize, vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA