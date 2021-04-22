Başkanı Gülsoy: "23 Nisan Türk Milletinin kendi tarihini yazdığı gündür"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Milli Egemenliğin 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Milli Egemenliğin 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Nisan 2021'nin Milli Egemenliğin 101. yılı olduğuna dikkat çeken Başkan Gülsoy, "23 Nisan 1920'de kurulan Meclis ile Yüce Türk Milleti, bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) milletin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin de sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, "23 Nisan 1920, milletimizin kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gündür. Milletin canıyla, kanıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun da simgesidir" dedi.

Başkan Gülsoy mesajını şu sözlerle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesinin ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin en son adımı bu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil" olarak görülen çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider; 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ise çocuklara armağan edilen tek bayram olmuştur. Bu anlamda, milletimizin geleceği olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Bu yıl, ne yazık ki Milli Egemenliğimizin 101'inci Yılı'nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeni ile coşku ile kutlayamıyoruz. Sağlığımız ve gelecek güzel günler için evlerimizde kalmak zorundayız. Ben, bugünün evden çıkmadan da coşkusu ile kutlanacağına inanıyorum. Bu önemli günde çocuklarımıza Büyük Önder Atatürk'ü, Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi, Milli Egemenliğimizi, bağımsızlık ve özgürlüğün önemini anlatalım. Bu kutsal emaneti gelecek nesillere en güzel şekilde taşıma idealiyle, durmaksızın çalışmak görevimizdir. Bu duygularla, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Meclisimizde kuruluşundan itibaren hizmeti geçen tüm büyüklerimizi ve bu kuruluşun mimarı aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Milli Egemenliğimizin 101. yılını en içten duygularımla kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı