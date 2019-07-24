Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Yine Doğru Tercih, Doğru Eğitim ve Doğru Meslek Seçimin Adresi...

23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde Melikgazi Belediyesince hizmet verilen "Tercih Masası'na" yoğun ilgi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Üniversiteye giriş sonuçlarında öğrenci ve velilerimize doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı olabilmek için İletişim Merkezinde tercih masası oluşturulduğunu kaydetti.

Tercih Masası rehberlik görevlilerince değişen sistemle birlikte akla gelen tüm sorulara cevap verildiğini ve alternatifli yol haritası çıkarıldığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezinde öğrencilere tercih hizmeti veren Tercih Masası öğrenci ve velilere her türlü bilgi akışını sağlamaktadır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bu neden ile gençlere doğru tercih, doğru eğitim ve doğru meslek seçimleri konusunda yardımcı oluyoruz" dedi.

Tercih de bulunan öğrenci ve velileri ise bu hizmetlerden son derece memnun olduklarını, Tercih Masası ile huzur ve gönül rahatlığı ile hem şehir, hem fakülte hem de bölüm tercihinde bulunduklarını söylediler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA