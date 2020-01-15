Başkanı Büyükkılıç'ın Ankara temasları

15.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:08

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, grup toplantısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'la görüştü.

Büyükkılıç, Bakan Kurum ile görüşerek Hava İkmal Millet Bahçesi, Keykubat Millet Bahçesi ve Cami Kebir Yenileme Projesi olmak üzere bakanlık tarafından desteklenecek projeler hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'la da görüşen Büyükkılıç, 2020 yılında Kayseri'yi kültür ve turizmin en önemli şehirlerinden biri yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA