Başkanı Atilla'dan Sur İlçesine Ziyaret

Başkanı Atilla'dan Sur İlçesine Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur ilçesini ziyaret etti.

Başkanı Atilla'dan Sur İlçesine Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur ilçesini ziyaret etti.

Başkan Atilla, ilçenin Melik Ahmet Caddesinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Esnaf ile görüşen Atilla, vatandaşlarla sohbet etti.

Atilla, hükümetin desteğiyle Sur'un geliştiğini ifade ederek, "Sur ilçemiz tarihten aldığı güçle gelecekten umutlu." dedi.

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