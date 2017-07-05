Başkanı Akın'dan "Şezlong" Açıklaması

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "İnkumu tatil beldesi plajının 10'da birini şezlongcular kullanılıyor, geriye kalan kısmı yine vatandaşlarımız kullanıyor." dedi.



Başkan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahillerde geçen yıl şezlong kullanımında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu yıl ihale yapıldığını söyledi.



Son günlerde vatandaşlardan ücretli şezlong yoğunluğuna ilişkin çeşitli şikayetler geldiğini aktaran Akın, şöyle konuştu:



"Sağ tarafta geçen yıl yaşanan sıkıntılardan dolayı şezlong için ihaleye çıktık. Plajlar, Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce de kontrol altında. Şartnamede, şezlongların, kıyıdan da en az 10 metre çekme şartı var, saatleri belli, yerleri belli, vereceği hizmet belli. Eğer şartnamenin dışında birşey tespit edilirse de biz gereğini yapıyoruz. İnkumu tatil beldesi plajının 10'da birini şezlongcular kullanılıyor, geriye kalan kısmı yine vatandaşlarımız kullanıyor, kullanmak da haklarıdır."