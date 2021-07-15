BAŞKANDAN MUĞLA'YA GELECEKLERE 'REZERVASYON' UYARISI

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin dört bir yanından turistler gelmeye devam ediyor.

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin dört bir yanından turistler gelmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Rezervasyonları olanlar Muğla'ya gelmeli. Kimsenin tatili burnundan gelmesin" uyarısında bulundu.

Türkiye'de koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından tatil bölgelerine artmaya başlayan talep, Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla daha da yoğunlaştı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla yollarındaki trafik, her geçen gün artarken, 9 günlük tatilde il nüfusunun 4 milyonu bulması bekleniyor.

Bayram öncesi Muğla'ya artan ilgiye dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "Yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bizim temennimiz şu; vatandaşlarımızın kendi sağlığı, sıhhati açısından güzel tatil yapabilmeleri. Bunun için de mutlaka rezervasyon yaparak buraya gelmeleri. Buraya rezervasyonsuz geldiklerinde, aradıklarını bulamadıklarında tekrar geri dönüşü de göze alamıyorlar ve 'bir ağacın altına arabamızı çekelim ve birkaç gün burada tatilimizi yapalım' düşüncesine giriyorlar. Rezervasyon yapmadan gelen vatandaşlarımız maalesef bir ağacın altını mekan ediniyorlar" dedi.

'DENİZLERDE DE AYNI YOĞUNLUK VAR'

Tatilci yoğunluğunun atık yoğunluğunu da beraberinde getirdiğini belirterek, buna karşı belediye ekiplerinin önlem aldığını söyleyen Başkan Gürün, 'Ağaç altında çadır kurup tatillerini yapan turistler, çöp üretiyorlar ve ilçe belediyelerimiz üretilen çöp miktarları açısından olağanüstü gayret göstermek durumunda kalıyorlar. Bu ve bunun gibi birçok konuda belediyelerimiz önemli bir yoğunluk, büyük bir yük altına girdiler. İlçe belediyeleri günde 1 veya 2 kez gittikleri alanlara 10 defa gitmek durumunda kalıyorlar; oradaki artan çöpü toplamak için. Denizlerde de aynı yoğunluk var. Bütün tekneler şu anda rezerve edilmiş, faaliyete geçmiş durumda ve kıyılarda. Onların da atıkları kıyıya bırakılıyor" diye konuştu.

'TATİLLERİNİN BURUNLARINDAN GELMESİNİ İSTEMEYİZ'

Yabancı turistlerin gelmesiyle birlikte Muğla nüfusunun 4 milyonu da aşabileceğine dikkat çeken Başkan Gürün, sosyal mesafenin önemi hatırlatarak şunları söyledi:

"Yabancı turistlerinde geldiğini düşünürsek ve onların virüs taşıyıp taşımadıkları konusunda emin olmadığımız için burada sağlıkla ilgili sorunlarda olabilir diye düşünüyoruz. Biz Türkiye'de mavi rengi alan ilk şehiriz. Aşılama konusunda başarılıyız ama dışarıdan gelenlerin ne olduğu ne taşıdığını tam anlamıyla bilmemiz mümkün değil. Mesafe ve uygun koşullarda tatil yapılması gerekirken adeta bulduğu ağacın altına çadır kurarak, bir bez gererek orada tatil yapmayı yeğliyorlar. Bu doğru değil. O bakımdan çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hem kendi sağlıkları için hem de toplumun sağlığı için. Hizmetlerin sağlığa uygun şekilde yapılabilmesi için lütfen rezervasyonlu olarak geliniz. Rezervasyonları olmayanların Muğla'mıza gelmeleri durumunda yaşayacakları olumsuz koşullar nedeniyle tatillerinin burnundan gelmesini istemeyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı