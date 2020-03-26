Başkandan maskeli ve eldivenli basın açıklaması ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesi Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs ile mücadelede kurdukları 20 kişilik özel ekibi tanıttı.

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesi Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs ile mücadelede kurdukları 20 kişilik özel ekibi tanıttı. Basının karşısına eldiven ve maske ile çıkan Başkan Uçar, koronavirüs ile mücadele için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, dünyaya yayılan ve Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüse karşı alınan tedbiler kapsamında, salgınla mücadele için kurduğu 20 kişilik özel ekibi tanıtmak için basın toplantısı düzenledi. Başkan Uçar, gazetecilerin karşısına eldiven ve maske ile çıkarken, 'sosyal mesafe' kuralına da uydu. Yakutiye Belediyesi olarak, salgınla mücadelede devletin belirlediği kurallar çerçevesinde görevlerini eksiksiz yapmak için tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Mahmut Uçar, koronavirüsle mücadelede ciddi tedbirleri kısa sürede hayata geçiren ve bu tedbirleri en ciddi şekilde uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Belediye başkanlığı görevinden önce bir hekim olarak çalıştığını hatırlatan Başkan Uçar, "Salgınla mücadelede dünyaya örnek olacak mücadele sergileyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza ve diğer tüm kurumlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Yakutiye Belediyesi olarak ilk günden bu yana koronavirüsle mücadele için personel ve ekipman olarak her türlü tedbiri aldık. Başta toplu yaşam alanları olmak üzere, ilçemizdeki camiler, okullar, kuran kursları, parklar, AVM'ler, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, İş merkezleri, marketler, parklar, dükkanlar ve diğer kapalı alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından korona ile mücadele ekibine seslenen Başkan Uçar, "Gerekli tedbirler önce sizin için önemli. Sizler de gerek maskeniz, eldiveniniz ve koruyucu ekipmanlarınızla sosyal mesafeyi de koruyarak işlerinizi yapın. Bu anlamda vermiş olduğunuz yüksek performanstan dolayı tebrik ediyorum. İlaçlama yaparken sağlığıniza dikkat edin" dedi ve ekibi alkışlayarak görevlerine uğurladı. Araçlara binen ekibin ilk durak yeri Sanayi semtindeki esnaf oldu. Özel kıyafetleri ile iş yerine giren korona savaşçıları, birçok yeri ilaçladı.

Kaynak: DHA