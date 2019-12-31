Başkandan komutana kılıç

31.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:16

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "İlçemizdeki huzur ve asayişin devamı için belediyemiz ve Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti. Başkan Osman Topaloğlu, "İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven'in ziyaretleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Yapılan çalışmalar ve alınan önlemler ile ilçemizde suç teşkil eden unsurlar azalmıştır. Bunlar güvenlik güçlerimizin fedakarca yapmış olduğu çalışmalar sayesinde olmuştur. İlçemizdeki huzur ve asayişin devamı için belediyemiz ve Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak çalışmaya devam edeceğiz. Kendisine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim" dedi.



Başkan Topaloğlu İbrahim Güven'e kılıç hediye ederken, Güven ise Topaloğlu'na hatıra olarak kalem hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA