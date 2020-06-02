Başkandan kahvecilere çay desteği
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Başkandan kahvecilere çay desteği

Başkandan kahvecilere çay desteği Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 76 gün sonra yeniden açılan kahvehanelere çay desteğinde bulundu Korona virüs tedbirleri kapsamında 76 gündür kapalı kalan kahvehanelerin açılmasıyla birlikte Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da...

02.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:54

Başkandan kahvecilere çay desteği

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 76 gün sonra yeniden açılan kahvehanelere çay desteğinde bulundu

MANİSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında 76 gündür kapalı kalan kahvehanelerin açılmasıyla birlikte Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da işletmeleri ziyaret ederek esnafa çay desteğinde bulundu. Babasının da kahvehane işletmecisi olduğunu belirten Başkan Öküzcüoğlu çay ocağının başına geçerek çay servisinde de bulundu.

Kapalı kaldıkları süre içerisinde ekonomik sıkıntılar yaşayan kahveci esnafına Alaşehir Belediyesinden destek geldi. Alaşehir Belediyesi kahvehane esnafına içerisinde çay, şeker, Türk kahvesi, maske ve el dezenfektesyonu bulunan birer paket hediye etti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibi Alaşehir'de hizmet veren toplam 330 kahveci ve lokal esnafını iş yerlerinde ziyaret edip, çalışmalarında başarılar dileyerek, bu tür olumsuzlukların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibi Alaşehir'de hizmet veren toplam 330 kahvehane ve lokal esnafını iş yerlerinde ziyaret etti. "Belediye olarak sizlere azda olsa böyle bir destek vermeyi uygun gördük" diyen Başkan Öküzcüoğlu, "Zorlu bir süreci hep beraber yaşadık. 76 gün zor bir süreçti. Evinize ekmek götüremediniz ama sabrettiğiniz hayat normale dönsün diye. Hep beraber çalışıyoruz. Hep beraber hijyen kurallarına uyalım. Bu süreci daha normal hale getirelim. İşlerinizde bol kazançlar diliyorum. Biliyorsunuz benim babam da kahveciydi. Sizi çok iyi anlayabiliyorum. Korona virüsten korunma önlemlerini alalım, müşterilerimiz ve kendimizi koruyabilmek için, her türlü önlemi almalıyız." dedi.

Kahveci esnafı da zor süreçte her zaman yanlarında olan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na ve Alaşehir Belediyesine teşekkür etti.

Başkandan kahvecilere çay desteği

Kaynak: İHA

Manşet

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