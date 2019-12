Başkandan ilgi, öğrencilerden sevgi

02.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:51

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Engelliler Günü Kapsamında İstikbal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç'ın gösterdiği ilgiye sevgiyle karşılık veren öğrenciler, bir de hediye takdim ettiler.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda çok sıcak bir şekilde karşılandı. Öğrencilere yakın alaka gösteren Başkan Büyükkılıç, herkesin elini sıktı, hatırını sordu. Okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte okulu gezen Başkan Büyükkılıç, bir ara mutfağa da girerek irmik helvası yapımına bizzat katıldı ve helvayı karıştırdı.



Başkan Büyükkılıç, okuldaki atölyeleri de ziyaret etti. Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları takip eden Başkan Büyükkılıç'a anlamlı bir de hediye verildi. Öğrenciler tarafından yapılan teşbihin hediye edilmesi üzerine çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra öğretmenler ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.



"ENGELLİLERİMİZE FIRSAT VERMELİYİZ"



Engellilere yönelik eğitimin önemini vurgulayan ve her zaman engellilere fırsat verilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Çocuklarımızın gönüllerini kazanalım ve varsa ufak tefek eksikleri paylaşalım niyetiyle okulumuzu ziyaret ettik. Toplumumuzda yüzde 10 civarında engelli insanlar söz konusu. Önemli olan engelli ortamının oluşturulmaması ve engele fırsat verilmemesidir. Bazı durumlar anne karnında başlıyor. Sonradan meydana gelen engellerin en büyük nedenlerinin başında trafik kazaları geliyor. Trafik kazalarına sebebiyet verilmemesi için hepimizin trafik kurallarına uyması gerekiyor. Bir kişinin engelli olması onun toplumun dışına atılması anlamına gelmez. Aksine fırsat verilir, engeller kaldırılırsa bu insanların çok başarılı olduklarını gözlemliyoruz. Down sendromlu bir yavrumuzun dünya şampiyonu olduğunu gururla izledik. Türk Bayrağımızın göndere çekilmesine vesile olduğu için engelli yavrumuzun şahsında tüm engelli dostlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Demek ki fırsat verilirse her türlü başarıya imza atabiliyorlar" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA